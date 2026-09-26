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Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка

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Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 3
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 4
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 5
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 6
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 7
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 8
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Horrorscope
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 3
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 4
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 5
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 6
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 7
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 8
  • Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538676945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Horrorscope
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Coma, Infectious, Blood Money, Thanx For Nothin, Bare Bones, Horrorscope, Machine, Frankenstein, Live Young, Die Free, Nice Day.For A Funeral, Soulitude

Отзывы о товаре Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538676945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Horrorscope
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Coma, Infectious, Blood Money, Thanx For Nothin, Bare Bones, Horrorscope, Machine, Frankenstein, Live Young, Die Free, Nice Day.For A Funeral, Soulitude
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - Horrorscope (Half Speed) (coloured) (4050538676945) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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