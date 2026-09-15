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Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка

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Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 1
Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 2
Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 3
Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 4
Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cyndi Lauper
Альбом (сингл)
True Colors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 1
  • Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 2
  • Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 3
  • Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 4
  • Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cyndi Lauper
Альбом (сингл)
True Colors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка

True Colors - второй студийный альбом Синди Лопер, первоначально выпущенный в 1986 году. Он был не так успешен, как предыдущий, но всё же синглы, выпущенные с него, были очень популярными. Так, заглавная песня, которая с момента своего появления считается одой равноправию и одним из негласных гей-гимнов, продержалась на вершине американского хит-парада две недели, а композиция Change of Heart достигла третьего места. В это время Синди уже отошла от звучания новой волны, сместившись в сторону поп-музыки. Помимо новых песен, в альбоме была композиция Maybe Hell Know, записанная в период работы в Blue Angel, и кавер-версия песни Марвина Гэя Whats Going On. На альбоме также присутствуют дуэты с Билли Джелом, Bangles, Риком Дерринджером и др. Издание на черном виниле.

Отзывы о товаре Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cyndi Lauper
Альбом (сингл)
True Colors
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
True Colors - второй студийный альбом Синди Лопер, первоначально выпущенный в 1986 году. Он был не так успешен, как предыдущий, но всё же синглы, выпущенные с него, были очень популярными. Так, заглавная песня, которая с момента своего появления считается одой равноправию и одним из негласных гей-гимнов, продержалась на вершине американского хит-парада две недели, а композиция Change of Heart достигла третьего места. В это время Синди уже отошла от звучания новой волны, сместившись в сторону поп-музыки. Помимо новых песен, в альбоме была композиция Maybe Hell Know, записанная в период работы в Blue Angel, и кавер-версия песни Марвина Гэя Whats Going On. На альбоме также присутствуют дуэты с Билли Джелом, Bangles, Риком Дерринджером и др. Издание на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cyndi Lauper - True Colors (8719262017528) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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