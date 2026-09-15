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Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка

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Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 1
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 2
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 3
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 4
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 5
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 6
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 7
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 8
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 9
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 10
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 11
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 12
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 13
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 14
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 15
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 16
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Are You Gonna Go My Way
Жанр
Регги, Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 1
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 2
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 3
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 4
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 5
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 6
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 7
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 8
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 9
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 10
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 11
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 12
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 13
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 14
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 15
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 16
  • Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602567557791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Are You Gonna Go My Way
Жанр
Регги, Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка

Ремастрированное переиздание третьего студийного альбома 1993 года Are You Gonna Go My Way. Одноименная песня с альбома попала в Billboard 200 под номером 12, а также стала первой в Австралии и Великобритании. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Lenny Kravitz родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.

Отзывы о товаре Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602567557791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Are You Gonna Go My Way
Жанр
Регги, Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастрированное переиздание третьего студийного альбома 1993 года Are You Gonna Go My Way. Одноименная песня с альбома попала в Billboard 200 под номером 12, а также стала первой в Австралии и Великобритании. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Lenny Kravitz родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (0602567557791) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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