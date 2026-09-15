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Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка

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Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 1
Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 2
Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jumbo
Альбом (сингл)
Vietato Ai Minori Di 18 Annix
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 1
  • Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 2
  • Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435822501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jumbo
Альбом (сингл)
Vietato Ai Minori Di 18 Annix
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Specchio, Come Vorrei Essere Uguale A Te, Il Ritorno Del Signor K, Via Larga, Gil, Vangelox, 40 Gradi, No!

Отзывы о товаре Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435822501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jumbo
Альбом (сингл)
Vietato Ai Minori Di 18 Annix
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Specchio, Come Vorrei Essere Uguale A Te, Il Ritorno Del Signor K, Via Larga, Gil, Vangelox, 40 Gradi, No!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jumbo - Vietato Ai Minori Di 18 Anni (0602435822501) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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