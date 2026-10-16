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The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка

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The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 1
The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 2
The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 3
The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 4
The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Blues Brothers
Альбом (сингл)
Briefcase Full Of Blues
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 1
  • The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 2
  • The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 3
  • The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 4
  • The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636416
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Blues Brothers
Альбом (сингл)
Briefcase Full Of Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening: I Cant Turn You Loose, Hey Bartender, Messin With The Kid, (I Got Everything I Need) Almost, Rubber Biscuit, Shot Gun Blues, Groove Me, I Dont Know, Soul Man, B Movie Box Car Blues, Flip, Flop &amp;amp;amp;amp; Fly, Closing: I Cant Turn You Loose

Отзывы о товаре The Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues (8718469537266) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Blues Brothers
Альбом (сингл)
Briefcase Full Of Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening: I Cant Turn You Loose, Hey Bartender, Messin With The Kid, (I Got Everything I Need) Almost, Rubber Biscuit, Shot Gun Blues, Groove Me, I Dont Know, Soul Man, B Movie Box Car Blues, Flip, Flop &amp;amp;amp;amp; Fly, Closing: I Cant Turn You Loose
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Отзывы


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