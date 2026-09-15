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Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка

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Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка - фото 1
Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dorothy Ashby; Frank Wess
Альбом (сингл)
In A Minor Groove
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка - фото 1
  • Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[7427255403548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dorothy Ashby; Frank Wess
Альбом (сингл)
In A Minor Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rascallity, So Nice To Come Home To, It’s A Minor Thing, Yesterdays, Bohemia After Dark, Taboo, Autumn In Rome, Alone Together
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rascallity, So Nice To Come Home To, It’s A Minor Thing, Yesterdays, Bohemia After Dark, Taboo, Autumn In Rome, Alone Together



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[7427255403548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dorothy Ashby; Frank Wess
Альбом (сингл)
In A Minor Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rascallity, So Nice To Come Home To, It’s A Minor Thing, Yesterdays, Bohemia After Dark, Taboo, Autumn In Rome, Alone Together
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rascallity, So Nice To Come Home To, It’s A Minor Thing, Yesterdays, Bohemia After Dark, Taboo, Autumn In Rome, Alone Together


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dorothy Ashby; Frank Wess - In A Minor Groove (coloured) (7427255403548) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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