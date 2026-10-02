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0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка

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0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin&#039; виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636367
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка

Дебютный альбом нью-йоркского рэпера 50 Cent, вышедший в феврале 2003 года. Исполнительными продюсерами альбома стали Dr. Dre и Eminem. Альбом дебютировал на первой позиции в чарте Billboard 200 и к декабрю того же года был продан тиражом свыше 6 миллионов экземпляров в США, став шестикратно платиновым. Альбом победил в категории лучший рэп/хип-хоп альбом на премии American Music Awards, а также был номинирован на Грэмми в категории лучший рэп-альбом. 50 Cent - американский рэпер, актёр, бизнесмен и продюсер. Известность пришла к 50 Cent в начале двухтысячных. С помощью Эминема и Dr. Dre он добился первого коммерческого успеха с альбомами Get Rich or Die Tryin и The Massacre, став в итоге одним из самых продаваемых исполнителей в мире. 50 Cent получил множество наград, включая Грэмми, Billboard Music Awards, World Music Awards, American Music Awards и др.

Отзывы о товаре 0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный альбом нью-йоркского рэпера 50 Cent, вышедший в феврале 2003 года. Исполнительными продюсерами альбома стали Dr. Dre и Eminem. Альбом дебютировал на первой позиции в чарте Billboard 200 и к декабрю того же года был продан тиражом свыше 6 миллионов экземпляров в США, став шестикратно платиновым. Альбом победил в категории лучший рэп/хип-хоп альбом на премии American Music Awards, а также был номинирован на Грэмми в категории лучший рэп-альбом. 50 Cent - американский рэпер, актёр, бизнесмен и продюсер. Известность пришла к 50 Cent в начале двухтысячных. С помощью Эминема и Dr. Dre он добился первого коммерческого успеха с альбомами Get Rich or Die Tryin и The Massacre, став в итоге одним из самых продаваемых исполнителей в мире. 50 Cent получил множество наград, включая Грэмми, Billboard Music Awards, World Music Awards, American Music Awards и др.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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