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Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636364
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Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602455406224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка

The Standard - ремастированное переиздание сорокового студийного альбома американского джазового пианиста Херби Хэнкока, выпущенного в 1996 году. В записи приняли участие джазовые музыканты: саксофонист Майкл Брекер, гитарист Джон Скофилд, басист Дэйв Холланд, перкуссионист Дон Алиас и барабанщик Джек ДеДжонетт. Издание из серии Verve By Request представлено на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Херби Хенкок - известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Грэмми. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму Около полуночи получил премию Оскар за лучшую музыку. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage и Chameleon, а также синглы I Thought It Was You и Rockit.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602455406224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Standard
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Standard - ремастированное переиздание сорокового студийного альбома американского джазового пианиста Херби Хэнкока, выпущенного в 1996 году. В записи приняли участие джазовые музыканты: саксофонист Майкл Брекер, гитарист Джон Скофилд, басист Дэйв Холланд, перкуссионист Дон Алиас и барабанщик Джек ДеДжонетт. Издание из серии Verve By Request представлено на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Херби Хенкок - известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Грэмми. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму Около полуночи получил премию Оскар за лучшую музыку. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage и Chameleon, а также синглы I Thought It Was You и Rockit.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - The New Standard (Audiophile, Verve By Request) (0602455406224) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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