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Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка

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Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann &amp; Brahms (0028948642038) виниловая пластинка - фото 1
Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann &amp; Brahms (0028948642038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HELENE GRIMAUD
Альбом (сингл)
For Clara: Works By Schumann & Brahms
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann &amp; Brahms (0028948642038) виниловая пластинка - фото 1
  • Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann &amp; Brahms (0028948642038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948642038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HELENE GRIMAUD
Альбом (сингл)
For Clara: Works By Schumann & Brahms
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
?usserst Bewegt, Sehr Innig Und Nicht Zu Rasch, Sehr Aufgeregt, Sehr Langsam, Sehr Lebhaft, Sehr Langsam, Sehr Rasch, Schnell Und Spielend, Andante Moderato, Andante Non Troppo E Con Molto Espressione, Andante Con Moto, Wie Rafft Ich Mich Auf In Der Nacht, Nicht Mehr Zu Dir Zu Gehen, Ich Schleich Umher, Der Strom, Der Neben Mir Verrauschte, Mich Wieder, Sprichst, Dass Ich Mich T?uschte, Bitteres Zu Sagen Denkst Du, So Stehn Wir, Ich Und Meine Weide, Wie Bist Du, Meine K?nigin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948642038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
HELENE GRIMAUD
Альбом (сингл)
For Clara: Works By Schumann & Brahms
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
?usserst Bewegt, Sehr Innig Und Nicht Zu Rasch, Sehr Aufgeregt, Sehr Langsam, Sehr Lebhaft, Sehr Langsam, Sehr Rasch, Schnell Und Spielend, Andante Moderato, Andante Non Troppo E Con Molto Espressione, Andante Con Moto, Wie Rafft Ich Mich Auf In Der Nacht, Nicht Mehr Zu Dir Zu Gehen, Ich Schleich Umher, Der Strom, Der Neben Mir Verrauschte, Mich Wieder, Sprichst, Dass Ich Mich T?uschte, Bitteres Zu Sagen Denkst Du, So Stehn Wir, Ich Und Meine Weide, Wie Bist Du, Meine K?nigin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helene Grimaud - For Clara: Works By Schumann & Brahms (0028948642038) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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