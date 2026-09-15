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Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка

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Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 1
Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 2
Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 3
Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 4
Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
My One And Only Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 1
  • Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 2
  • Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 3
  • Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 4
  • Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517967878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
My One And Only Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby I'm A Fool, If The Stars Were Mine, Who Will Comfort Me, Your Heart Is As Black As Night, Lover Undercover, Our Love Is Easy, Les Etoiles, The Rain, My One And Only Thrill, Deep Within The Corners Of My Mind, Over The Rainbow, If The Stars Were Mine (Orchestral Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка

Альбом уникальной джазовой исполнительницы, которую ставят в один ряд с Дайаной Кролл и Норой Джонс.

Отзывы о товаре Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517967878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
My One And Only Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby I'm A Fool, If The Stars Were Mine, Who Will Comfort Me, Your Heart Is As Black As Night, Lover Undercover, Our Love Is Easy, Les Etoiles, The Rain, My One And Only Thrill, Deep Within The Corners Of My Mind, Over The Rainbow, If The Stars Were Mine (Orchestral Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом уникальной джазовой исполнительницы, которую ставят в один ряд с Дайаной Кролл и Норой Джонс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melody Gardot - My One And Only Thrill (0602517967878) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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