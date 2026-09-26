8719262014237, Franklin, Aretha, Runnin' Out Of Fools (coloured) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 636339
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8719262014237, Franklin, Aretha, Runnin' Out Of Fools (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mockingbird, How Glad I Am, Walk On By, Every Little Bit Hurts, The Shoop Shoop Song (Its In His Kiss), Youll Lose A Good Thing, I Cant Wait Until I See My Babys Face, Its Just A Matter Of Time, Runnin Out Of Fools, My Guy, Two Sides Of Love, One Room Paradise
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mockingbird, How Glad I Am, Walk On By, Every Little Bit Hurts, The Shoop Shoop Song (Its In His Kiss), Youll Lose A Good Thing, I Cant Wait Until I See My Babys Face, Its Just A Matter Of Time, Runnin Out Of Fools, My Guy, Two Sides Of Love, One Room Paradise
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
8719262014237, Franklin, Aretha, Runnin' Out Of Fools (coloured) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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