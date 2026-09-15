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Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка

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Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 1
Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 2
Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 3
Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Empire State Bastard
Альбом (сингл)
Rivers Of Heresy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 1
  • Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 2
  • Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 3
  • Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197595707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Empire State Bastard
Альбом (сингл)
Rivers Of Heresy
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка

Rivers Of Heresy - дебютный альбом британского дуэта Empire State Bastard, выпущенный в 2023 году. В записи также принял участие один из основателей трэш-метал-группы Slayer - Дэйв Ломбардо на барабанах. Релиз занял 3 место в чартах Шотландии и Великобритании. Лимитированное издание представлено на ядовито-зеленом виниле. Empire State Bastard - британский дуэт, основанный в 2021 году. Он состоит из Саймона Нила, вокалиста и гитариста Biffy Clyro, и Майка Веннарта, бывшего фронтмена Oceansize. По словам Веннарта, проект был создан с целью: сделать самую чертовски ядовитую мерзкую музыку, которую он только мог, просто неограниченную ненависть в музыкальной форме. Вдохновением для создания послужили такие группы, как Faith No More, Napalm Death, Converge и Meshuggah. Перед выпуском своего дебютного альбома Empire State Bastard выступали в маленьких клубах перед близкими и преданными поклонниками.

Отзывы о товаре Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197595707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Empire State Bastard
Альбом (сингл)
Rivers Of Heresy
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rivers Of Heresy - дебютный альбом британского дуэта Empire State Bastard, выпущенный в 2023 году. В записи также принял участие один из основателей трэш-метал-группы Slayer - Дэйв Ломбардо на барабанах. Релиз занял 3 место в чартах Шотландии и Великобритании. Лимитированное издание представлено на ядовито-зеленом виниле. Empire State Bastard - британский дуэт, основанный в 2021 году. Он состоит из Саймона Нила, вокалиста и гитариста Biffy Clyro, и Майка Веннарта, бывшего фронтмена Oceansize. По словам Веннарта, проект был создан с целью: сделать самую чертовски ядовитую мерзкую музыку, которую он только мог, просто неограниченную ненависть в музыкальной форме. Вдохновением для создания послужили такие группы, как Faith No More, Napalm Death, Converge и Meshuggah. Перед выпуском своего дебютного альбома Empire State Bastard выступали в маленьких клубах перед близкими и преданными поклонниками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Empire State Bastard - Rivers Of Heresy (coloured) (5054197595707) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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