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Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка

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Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 3
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 4
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 5
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 3
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 4
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 5
  • Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557589962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Love, Lust For Life, 13 Beaches, Cherry, White Mustang, Summer Bummer, Groupie Love, In My Feelings, Coachella - Woodstock In My Mind, God Bless America - And All The Beautiful Women In It, When The World Was At War We Kept Dancing, Beautiful People Beautiful Problems, Tomorrow Never Came, Heroin, Change, Get Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love, Lust For Life, 13 Beaches, Cherry, White Mustang, Summer Bummer, Groupie Love, In My Feelings, Coachella - Woodstock In My Mind, God Bless America - And All The Beautiful Women In It, When The World Was At War We Kept Dancing, Beautiful People Beautiful Problems, Tomorrow Never Came, Heroin, Change, Get Free

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557589962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Love, Lust For Life, 13 Beaches, Cherry, White Mustang, Summer Bummer, Groupie Love, In My Feelings, Coachella - Woodstock In My Mind, God Bless America - And All The Beautiful Women In It, When The World Was At War We Kept Dancing, Beautiful People Beautiful Problems, Tomorrow Never Came, Heroin, Change, Get Free
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love, Lust For Life, 13 Beaches, Cherry, White Mustang, Summer Bummer, Groupie Love, In My Feelings, Coachella - Woodstock In My Mind, God Bless America - And All The Beautiful Women In It, When The World Was At War We Kept Dancing, Beautiful People Beautiful Problems, Tomorrow Never Came, Heroin, Change, Get Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lana Del Rey - Lust For Life (0602557589962) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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