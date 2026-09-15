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Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка

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Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 3
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 4
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 5
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 6
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Born To Die
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 3
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 4
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 5
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 6
  • Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527934242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Born To Die
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Born To Die, Off To The Races, Blue Jeans, Video Games, Diet Mountain Dew, National Anthem, Dark Paradise, Radio, Carmen, Million Dollar Man, Summertime Sadness, This Is What Makes Us Girls, Without You, Lolita, Lucky Ones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка

Born to Die — второй студийный альбом американской певицы и автора Ланы Дель Рей. Альбом возглавил хит-парады в 11 странах мира, включая Австралию, Германию, Грецию, Ирландию, Францию, Швейцарию и занял второе место в США (Billboard 200). В Великобритании он 2 недели лидировал в UK Albums Chart.

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527934242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Born To Die
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Born To Die, Off To The Races, Blue Jeans, Video Games, Diet Mountain Dew, National Anthem, Dark Paradise, Radio, Carmen, Million Dollar Man, Summertime Sadness, This Is What Makes Us Girls, Without You, Lolita, Lucky Ones
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Born to Die — второй студийный альбом американской певицы и автора Ланы Дель Рей. Альбом возглавил хит-парады в 11 странах мира, включая Австралию, Германию, Грецию, Ирландию, Францию, Швейцарию и занял второе место в США (Billboard 200). В Великобритании он 2 недели лидировал в UK Albums Chart.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lana Del Rey - Born To Die (0602527934242) виниловая пластинка - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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