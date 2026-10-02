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Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка

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Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 7
Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
The Story So Far: The Best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 7
  • Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636294
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577056802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
The Story So Far: The Best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Animal, Photograph, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Let's Get Rocked, Armageddon It, Foolin, Two Steps Behind, Heaven Is, Rocket, Hysteria, Have You Ever Needed Someone So Bad?, Make Love Like A Man, Action, When Love & Hate Collide, Rock of Ages
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Animal, Photograph, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Let's Get Rocked, Armageddon It, Foolin, Two Steps Behind, Heaven Is, Rocket, Hysteria, Have You Ever Needed Someone So Bad?, Make Love Like A Man, Action, When Love & Hate Collide, Rock of Ages

Отзывы о товаре Def Leppard - The Story So Far: The Best (0602577056802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577056802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
The Story So Far: The Best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Animal, Photograph, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Let's Get Rocked, Armageddon It, Foolin, Two Steps Behind, Heaven Is, Rocket, Hysteria, Have You Ever Needed Someone So Bad?, Make Love Like A Man, Action, When Love & Hate Collide, Rock of Ages
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Animal, Photograph, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Let's Get Rocked, Armageddon It, Foolin, Two Steps Behind, Heaven Is, Rocket, Hysteria, Have You Ever Needed Someone So Bad?, Make Love Like A Man, Action, When Love & Hate Collide, Rock of Ages
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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