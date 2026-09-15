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Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка

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Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 1
Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 2
Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 3
Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 4
Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Blossom Dearie
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 1
  • Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 2
  • Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 3
  • Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 4
  • Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636286
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602448997104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Blossom Dearie
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка

Blossom Dearie - переиздание студийного альбома американской джазовой певицы Блоссом Дири, выпущенного в 1956 году. Это был ее первый релиз в США после возвращения с Парижа, где певица работала с 1952 по 1957 года. В альбоме представлены песни в стиле вокального джаза, кул-джаза и свинга, написанных такими композиторами и поэтами, как Роджерс и Харт, Джонни Мерсер, Майлз Дэвис и другие. Аудиофильское переиздание представлено на черном 180-ти граммовом виниле в Mono звучании. Маргрет Блоссом Дири - американская джазовая певица и пианистка. Она имела узнаваемый легкий и девичий голос. Она начала свою карьеру в 1950 году, играя на фортепиано и поя на небольших клубных сценах. В 1952 году она переехала в Париж, где она создала вокальную группу The Blue Stars и записала свой первый сольный альбом. В 1957 году она вернулась в США. Среди музыкантов, с которыми Дири сотрудничала в течение своей долгой карьеры в Лондоне и Нью-Йорке, были такие известные имена, как Джонни Мерсер, Майлз Дэвис, Джек Сигал, Джонни Мандел, Дункан Ламонт, Боб Дороу, Дэйв Фришберг и Джей Берлинер. За свою карьеру выпустила более 30 альбомов и написала множество песен для телешоу и рекламы.

Отзывы о товаре Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602448997104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Blossom Dearie
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blossom Dearie - переиздание студийного альбома американской джазовой певицы Блоссом Дири, выпущенного в 1956 году. Это был ее первый релиз в США после возвращения с Парижа, где певица работала с 1952 по 1957 года. В альбоме представлены песни в стиле вокального джаза, кул-джаза и свинга, написанных такими композиторами и поэтами, как Роджерс и Харт, Джонни Мерсер, Майлз Дэвис и другие. Аудиофильское переиздание представлено на черном 180-ти граммовом виниле в Mono звучании. Маргрет Блоссом Дири - американская джазовая певица и пианистка. Она имела узнаваемый легкий и девичий голос. Она начала свою карьеру в 1950 году, играя на фортепиано и поя на небольших клубных сценах. В 1952 году она переехала в Париж, где она создала вокальную группу The Blue Stars и записала свой первый сольный альбом. В 1957 году она вернулась в США. Среди музыкантов, с которыми Дири сотрудничала в течение своей долгой карьеры в Лондоне и Нью-Йорке, были такие известные имена, как Джонни Мерсер, Майлз Дэвис, Джек Сигал, Джонни Мандел, Дункан Ламонт, Боб Дороу, Дэйв Фришберг и Джей Берлинер. За свою карьеру выпустила более 30 альбомов и написала множество песен для телешоу и рекламы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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