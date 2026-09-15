Dead Can Dance - Garden Of The Arcane Delights (0652637362817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Garden Of The Arcane Delights
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 636285
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Garden Of The Arcane Delights
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Carnival Of Light, In Power We Entrust The Love Advocated, The Arcane, Flowers Of The Sea, Instrumental, Labour Of Love, Ocean, Threshold, Flowers Of The Sea, Penumbra, Panacea, Carnival Of Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dead Can Dance - Garden Of The Arcane Delights (0652637362817) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carnival Of Light, In Power We Entrust The Love Advocated, The Arcane, Flowers Of The Sea, Instrumental, Labour Of Love, Ocean, Threshold, Flowers Of The Sea, Penumbra, Panacea, Carnival Of Light
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Garden Of The Arcane Delights
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Carnival Of Light, In Power We Entrust The Love Advocated, The Arcane, Flowers Of The Sea, Instrumental, Labour Of Love, Ocean, Threshold, Flowers Of The Sea, Penumbra, Panacea, Carnival Of Light
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carnival Of Light, In Power We Entrust The Love Advocated, The Arcane, Flowers Of The Sea, Instrumental, Labour Of Love, Ocean, Threshold, Flowers Of The Sea, Penumbra, Panacea, Carnival Of Light
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Dead Can Dance - Garden Of The Arcane Delights (0652637362817) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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