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Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка

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Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 1
Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 2
Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Till Death Do Us Part
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 1
  • Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 2
  • Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Till Death Do Us Part
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Another Body Drops, Till Death Comes, Latin Thugs, Ganja Bus, Busted In The Hood, Money, Never Know, Last Laugh, Bong Hit, Whats Your Numberx, Once Again, Number Seven, One Last Cigarette, Street Wars, Till Death Do Us Part, Eulogy

Отзывы о товаре Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Till Death Do Us Part
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Another Body Drops, Till Death Comes, Latin Thugs, Ganja Bus, Busted In The Hood, Money, Never Know, Last Laugh, Bong Hit, Whats Your Numberx, Once Again, Number Seven, One Last Cigarette, Street Wars, Till Death Do Us Part, Eulogy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cypress Hill - Till Death Do Us Part (8719262001916) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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