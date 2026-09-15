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Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка

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Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 1
Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 2
Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nicola Conte & Gianluca Petrella
Альбом (сингл)
People Need People
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicola Conte &amp; Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8018344114910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nicola Conte & Gianluca Petrella
Альбом (сингл)
People Need People
Жанр
Jazz
Трек-лист
People Need People, Hold On To Your Dreams, Nigeria, Imani River, The Higher Love, Tribes, Inner Light, African Spirits, New World Shuffle, Good Juju, Mother Of The Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: People Need People, Hold On To Your Dreams, Nigeria, Imani River, The Higher Love, Tribes, Inner Light, African Spirits, New World Shuffle, Good Juju, Mother Of The Earth

Отзывы о товаре Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8018344114910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nicola Conte & Gianluca Petrella
Альбом (сингл)
People Need People
Жанр
Jazz
Трек-лист
People Need People, Hold On To Your Dreams, Nigeria, Imani River, The Higher Love, Tribes, Inner Light, African Spirits, New World Shuffle, Good Juju, Mother Of The Earth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: People Need People, Hold On To Your Dreams, Nigeria, Imani River, The Higher Love, Tribes, Inner Light, African Spirits, New World Shuffle, Good Juju, Mother Of The Earth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicola Conte & Gianluca Petrella - People Need People (8018344114910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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