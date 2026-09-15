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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка

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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 1
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 2
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 3
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 4
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 1
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 2
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 3
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 4
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602448265753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Code, Technicolour, Lucid Dreamer, Tokyo Nights, Pyramids, Frequency Of Feeling Expansion, Angel Of Darkness, Aftermath, Atomic Wave Dance, The Hammer, Mystik

Отзывы о товаре The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602448265753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Code, Technicolour, Lucid Dreamer, Tokyo Nights, Pyramids, Frequency Of Feeling Expansion, Angel Of Darkness, Aftermath, Atomic Wave Dance, The Hammer, Mystik
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448265753) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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