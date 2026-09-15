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John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue Train: the Complete Masters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636259
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445481071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue Train: the Complete Masters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка

Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445481071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue Train: the Complete Masters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.
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