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Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка

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Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка - фото 1
Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Carey
Альбом (сингл)
I Wont Be Home Tonight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка - фото 1
  • Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428012516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Carey
Альбом (сингл)
I Wont Be Home Tonight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка

I Wont Be Home Tonight - второй студийный альбом американского музыканта Тони Кэри, вышедший в 1982 году. Альбом достиг 167 строчки в Billboard 200. Лимитированное ремастированное переиздание на цветном красном виниле. Тони Кэри - американский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, продюсер, композитор. Наиболее известен как клавишник группы Rainbow. После Rainbow выступал как сольный артист и сессионный музыкант.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428012516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Carey
Альбом (сингл)
I Wont Be Home Tonight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
I Wont Be Home Tonight - второй студийный альбом американского музыканта Тони Кэри, вышедший в 1982 году. Альбом достиг 167 строчки в Billboard 200. Лимитированное ремастированное переиздание на цветном красном виниле. Тони Кэри - американский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, продюсер, композитор. Наиболее известен как клавишник группы Rainbow. После Rainbow выступал как сольный артист и сессионный музыкант.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carey Tony - I Wont Be Home Tonight (Red) (0630428012516) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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