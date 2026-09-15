Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние, 636147
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%3 245 руб. 7 465 руб.
В наличии
Код товара: 636147
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 245 руб. -57%
7 465 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
Высота, см
55
Длина, м
33
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
модерн
Тип цоколя
E14
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х25
Вес, кг.
2.56
Описание товара Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Тип крепления без крепления:
Напряжение 220-240 В:
Материал плафона / абажура ткань:
Материал арматуры металл, металл гальванизированный:
Выключатель на проводе:
Питание От розетки, От сети 220В:
Управление выключатель на проводе:
Комплектность: лампа, коробка, инструкция;
Причина уценки: скол на цоколе, дефект абажура:
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Бренд
Тип товара
Светильник настольный
Причина уценки
скол на цоколе, дефект абажура:
Высота, см
55
Длина, м
33
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
модерн
Тип цоколя
E14
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Тип крепления без крепления:
Напряжение 220-240 В:
Материал плафона / абажура ткань:
Материал арматуры металл, металл гальванизированный:
Выключатель на проводе:
Питание От розетки, От сети 220В:
Управление выключатель на проводе:
Комплектность: лампа, коробка, инструкция;
Причина уценки: скол на цоколе, дефект абажура:
Уцененный товар Лампа настольная Arte Lamp Turandot A4012LT-1CC хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3245 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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