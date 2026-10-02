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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2, черный - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2, черный - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635500
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Габариты (ШxВxГ), мм
134 x 12 x 75 мм
Материал корпуса
пластик, алюминий
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х41х31
Вес, г.
50

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный

Корпус Gembird в стильном чёрном исполнении сочетает пластик и алюминий. Благодаря весу всего 0,063 кг он отличается лёгкостью и не создаёт лишней нагрузки при транспортировке или установке. Практичный вариант для тех, кто ценит аккуратный внешний вид и минимальный вес.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Габариты (ШxВxГ), мм
134 x 12 x 75 мм
Материал корпуса
пластик, алюминий
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gembird в стильном чёрном исполнении сочетает пластик и алюминий. Благодаря весу всего 0,063 кг он отличается лёгкостью и не создаёт лишней нагрузки при транспортировке или установке. Практичный вариант для тех, кто ценит аккуратный внешний вид и минимальный вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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