Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный
Имеющий металлический корпус внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 обеспечивает возможность использования SATA HDD или SSD в качестве внешнего устройства. Модель располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Это значит, что скоростной потенциал любого SATA-устройства можно будет реализовать полностью. Естественно, что подключить внешний бокс можно будет и к портам USB 2.0, но скорость обмена данными в этом случае будет заметно ниже. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 получает энергию, необходимую для работы, от USB-порта. Модель соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Поддержка устройства реализована во всех актуальных в настоящее время операционных системах. Длина, ширина и высота внешнего бокса равны 130, 85 и 15 мм соответственно. Цвет внешнего бокса – черный. Это практичное цветовое решение, ведь загрязнения на таком фоне вряд ли будут заметны. Верхняя часть корпуса устройства украшена логотипом производителя.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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