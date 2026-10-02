Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 1
Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 2
Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 1
  • Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 2
  • Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz LRDIMM (M386A8K40DM2-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
90

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWE

Оперативная память SAMSUNG M386 DIMM DDR4 64GB - это высококачественный продукт от известного бренда Samsung Electronics, который зарекомендовал себя как производитель надежных и функциональных устройств. Оперативная память имеет объем 64 гигабайта, что позволяет обрабатывать большие объемы данных и запускать множество приложений одновременно. Скорость передачи данных составляет 3200 мегагерц, что обеспечивает быстрый доступ к информации и повышает производительность компьютера.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Оперативная память SAMSUNG M386 DIMM DDR4 64GB - это высококачественный продукт от известного бренда Samsung Electronics, который зарекомендовал себя как производитель надежных и функциональных устройств. Оперативная память имеет объем 64 гигабайта, что позволяет обрабатывать большие объемы данных и запускать множество приложений одновременно. Скорость передачи данных составляет 3200 мегагерц, что обеспечивает быстрый доступ к информации и повышает производительность компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...