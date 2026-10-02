Память оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB XMP (KF556C40BBA-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB XMP (KF556C40BBA-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для создателей современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важен баланс между высокой скоростью и достаточным объемом. Модуль на 16 ГБ в конфигурации 1x16 ГБ закрывает потребности в требовательных играх в разрешении 1440p и 4K, а также отлично справляется с профессиональными задачами, такими как работа в графических редакторах, программирование или обработка фото. Если же ваша работа связана с рендерингом видео, 3D-моделированием или одновременным запуском множества тяжелых приложений, стоит рассмотреть вариант с покупкой двух таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счет новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на каждый модуль. Форм-фактор DIMM указывает на то, что данная планка оперативной памяти предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства актуальных систем. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность работы в тяжелых творческих пакетах и общую отзывчивость системы при многозадачности. Для процессоров последних поколений от Intel и AMD такой скорости достаточно, чтобы полностью раскрыть их потенциал в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным и сбалансированным значением для модулей DDR5 на частоте 5600 МГц. В связке с высокой частотой это обеспечивает низкую общую латентность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR5 1.25 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, системы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, поскольку они физически и электрически несовместимы с DDR4. Также для гарантированной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS/UEFI материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным радиатором из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти даже при длительной нагрузке, поддерживая стабильную работу на высоких частотах. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами управления освещением от крупных производителей материнских плат, таких как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light, для создания гармоничного визуального образа всей сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает производительность системы, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Если вы планируете расширение в будущем, стоит приобретать точно такую же модель для минимизации рисков несовместимости по таймингам и частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно проверить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата - DDR5 не устанавливается в слоты DDR4 и наоборот. Убедитесь, что выбранная вами платформа (процессор и материнская плата) официально поддерживает частоты около 5600 МГц. Также обратите внимание на высоту модуля с радиатором - в компактных корпусах или при установке крупных башенных кулеров может возникнуть конфликт по габаритам. Этот модуль станет отличным выбором для сборки новой производительной системы или апгрейда с переходом на DDR5, предлагая отличный баланс скорости, объема и визуальной составляющей.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для создателей современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важен баланс между высокой скоростью и достаточным объемом. Модуль на 16 ГБ в конфигурации 1x16 ГБ закрывает потребности в требовательных играх в разрешении 1440p и 4K, а также отлично справляется с профессиональными задачами, такими как работа в графических редакторах, программирование или обработка фото. Если же ваша работа связана с рендерингом видео, 3D-моделированием или одновременным запуском множества тяжелых приложений, стоит рассмотреть вариант с покупкой двух таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счет новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на каждый модуль. Форм-фактор DIMM указывает на то, что данная планка оперативной памяти предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для большинства актуальных систем. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность работы в тяжелых творческих пакетах и общую отзывчивость системы при многозадачности. Для процессоров последних поколений от Intel и AMD такой скорости достаточно, чтобы полностью раскрыть их потенциал в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным и сбалансированным значением для модулей DDR5 на частоте 5600 МГц. В связке с высокой частотой это обеспечивает низкую общую латентность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR5 1.25 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, системы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, поскольку они физически и электрически несовместимы с DDR4. Также для гарантированной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS/UEFI материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным радиатором из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти даже при длительной нагрузке, поддерживая стабильную работу на высоких частотах. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами управления освещением от крупных производителей материнских плат, таких как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light, для создания гармоничного визуального образа всей сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает производительность системы, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Если вы планируете расширение в будущем, стоит приобретать точно такую же модель для минимизации рисков несовместимости по таймингам и частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно проверить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата - DDR5 не устанавливается в слоты DDR4 и наоборот. Убедитесь, что выбранная вами платформа (процессор и материнская плата) официально поддерживает частоты около 5600 МГц. Также обратите внимание на высоту модуля с радиатором - в компактных корпусах или при установке крупных башенных кулеров может возникнуть конфликт по габаритам. Этот модуль станет отличным выбором для сборки новой производительной системы или апгрейда с переходом на DDR5, предлагая отличный баланс скорости, объема и визуальной составляющей.
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