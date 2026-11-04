Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 890 руб.
В наличии
Код товара: 634833
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
49 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 490 руб.11873 руб. в СплитОперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DI...
-
В наличииЦена 47 750 руб.11938 руб. в СплитПамять оперативная Samsung DDR5 DIMM 32Gb UNB 5600Mhz
-
В наличииЦена 48 030 руб.12008 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2...
-
В наличииЦена 48 160 руб.12040 руб. в СплитОперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DIMM DDR4 32Gb ...
-
В наличииЦена 48 240 руб.12060 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
-
В наличииЦена 48 260 руб.12065 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 32GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480032G-S)
-
В наличииЦена 48 280 руб.12070 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)
-
В наличииЦена 48 450 руб.12113 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF432C16BBK2/32)
-
В наличииЦена 49 250 руб.12313 руб. в СплитМодуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Be...
-
В наличииЦена 49 310 руб.12328 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR5 32GB 5600MHz (KF556C36BBE2-32)
-
В наличииЦена 49 770 руб.12443 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABW...
-
В наличииЦена 49 770 руб.12443 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE DDR5 DIMM 5600MHz 2х16GB ...
Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 49890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)