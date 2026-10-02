Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9416G3206U2S-UO)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9416G3206U2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые стремятся к быстрой и отзывчивой работе в современных приложениях и играх, не переплачивая за избыточные для большинства сценариев скорости. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают оптимальный на сегодня объём 16 ГБ, который с запасом покрывает потребности игровых сборок на платформах AMD и Intel, а также систем для работы с графикой, монтажа видео и многозадачности с множеством вкладок в браузере. Он является отличным выбором для сборки нового ПК средней и высокой производительности или для апгрейда существующей системы, где важны и достаточный объём, и высокая пропускная способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами, поддерживающими этот тип. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используется меньший по размеру SO-DIMM. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3, что делает её стандартом для актуальных сборок.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 ГБ, состоящий из двух модулей по 8 ГБ, обеспечивает комфортную работу в требовательных задачах. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ DDR4, значительно увеличивая пропускную способность по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. В играх это может уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура очень чувствительна к скорости памяти, а в рабочих приложениях ускорит обработку данных и отклик системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули памяти работают с таймингами CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Стандартное напряжение 1.35 В поддерживает стабильную работу на заявленных частотах. Для простой активации высокоскоростного режима комплект поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) и совместимый с Intel профиль XMP 2.0, что позволяет загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы одним кликом без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память официально оптимизирована для платформ AMD, включая процессоры Ryzen серий 5000, 7000 (с DDR4-материнскими платами) и соответствующие чипсеты, но также полностью совместима и с современными платформами Intel. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4 и поддерживает частоты до 3200 МГц, а для активации профиля EXPO/XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS и, в редких случаях, его обновление.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, поддерживая стабильность, но и придают сборке стильный, цельный вид. Конструкция радиаторов не является чрезмерно высокой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что делает его идеальным выбором для лаконичных сборок, где важна производительность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. Для правильной установки и активации двухканального режима планки следует размещать в указанных в руководстве к материнской плате слотах, обычно это слоты с одинаковым цветом.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с платформами под старую память DDR3 или новейшую DDR5, физически модули в такие слоты не установятся. Хотя память поддерживает EXPO и XMP, гарантированная работа на частоте 3200 МГц зависит от возможностей материнской платы и процессора. Для дальнейшего расширения объёма не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других производителей или с другими таймингами, чтобы избежать нестабильности. Этот комплект оптимально подойдёт геймерам и энтузиастам, собирающим сбалансированную систему на DDR4, где 16 ГБ объёма и скорость 3200 МГц являются золотым стандартом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVE248G320C8)
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200Mhz PSD416G3...
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-16)
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR4 2666 SO-DIMM (ES.16G2V.PRH)
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAD43200016S)
-
В наличииЦена 10 650 руб.2663 руб. в СплитПамять оперативная Digma 16GB DGMAD43200016D
-
В наличииЦена 11 070 руб.2768 руб. в СплитМодуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитПамять оперативная Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR 4 8Gb 3200Mh...
-
В наличииЦена 11 140 руб.2785 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingspec 16Gb 3200MHz (KS3200D4N12016G)
-
В наличииЦена 11 280 руб.2820 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingspec 16Gb 2666MHz (KS2666D4P12016G)
-
В наличииЦена 11 280 руб.2820 руб. в СплитОперативная память Kingspec DDR4 DIMM 16Gb, 3200Mhz (KS3200D4P13...
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые стремятся к быстрой и отзывчивой работе в современных приложениях и играх, не переплачивая за избыточные для большинства сценариев скорости. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают оптимальный на сегодня объём 16 ГБ, который с запасом покрывает потребности игровых сборок на платформах AMD и Intel, а также систем для работы с графикой, монтажа видео и многозадачности с множеством вкладок в браузере. Он является отличным выбором для сборки нового ПК средней и высокой производительности или для апгрейда существующей системы, где важны и достаточный объём, и высокая пропускная способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами, поддерживающими этот тип. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используется меньший по размеру SO-DIMM. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3, что делает её стандартом для актуальных сборок.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 ГБ, состоящий из двух модулей по 8 ГБ, обеспечивает комфортную работу в требовательных задачах. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ DDR4, значительно увеличивая пропускную способность по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. В играх это может уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура очень чувствительна к скорости памяти, а в рабочих приложениях ускорит обработку данных и отклик системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули памяти работают с таймингами CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Стандартное напряжение 1.35 В поддерживает стабильную работу на заявленных частотах. Для простой активации высокоскоростного режима комплект поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) и совместимый с Intel профиль XMP 2.0, что позволяет загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы одним кликом без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память официально оптимизирована для платформ AMD, включая процессоры Ryzen серий 5000, 7000 (с DDR4-материнскими платами) и соответствующие чипсеты, но также полностью совместима и с современными платформами Intel. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4 и поддерживает частоты до 3200 МГц, а для активации профиля EXPO/XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS и, в редких случаях, его обновление.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, поддерживая стабильность, но и придают сборке стильный, цельный вид. Конструкция радиаторов не является чрезмерно высокой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что делает его идеальным выбором для лаконичных сборок, где важна производительность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. Для правильной установки и активации двухканального режима планки следует размещать в указанных в руководстве к материнской плате слотах, обычно это слоты с одинаковым цветом.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с платформами под старую память DDR3 или новейшую DDR5, физически модули в такие слоты не установятся. Хотя память поддерживает EXPO и XMP, гарантированная работа на частоте 3200 МГц зависит от возможностей материнской платы и процессора. Для дальнейшего расширения объёма не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других производителей или с другими таймингами, чтобы избежать нестабильности. Этот комплект оптимально подойдёт геймерам и энтузиастам, собирающим сбалансированную систему на DDR4, где 16 ГБ объёма и скорость 3200 МГц являются золотым стандартом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9416G3206U2S-UO)