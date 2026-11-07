Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634666
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K)
Комплект модулей памяти AMD Radeon™ R9 Gamers Series Black Gaming Memory R9S432G3206U2K 32GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, CL16, 1.35V, Heat Shield, Kit (2x16GB), RTL (183221) представляет собой набор из двух модулей оперативной памяти DDR4 общим объёмом 32 ГБ.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
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Страна производитель
Китай
Комплект модулей памяти AMD Radeon™ R9 Gamers Series Black Gaming Memory R9S432G3206U2K 32GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, CL16, 1.35V, Heat Shield, Kit (2x16GB), RTL (183221) представляет собой набор из двух модулей оперативной памяти DDR4 общим объёмом 32 ГБ.
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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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