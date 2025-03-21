Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)
Соответствующая типу DDR4 оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] сможет эффективно проявить себя в составе игровых систем экстра-класса. Устройство, объем которого равен 8 Гб, обладает впечатляющим набором технических характеристик. Скоростные возможности памяти во многом обеспечены благодаря использованию повышенного (до 1.35 В) напряжения питания. Опасность перегрева модуля исключена благодаря наличию радиатора. Высота модуля равна 32 мм. Память поставляется в коробке из прочного пластика. Упаковка надежно защищает содержимое от внешних воздействий в процессе транспортировки. Тактовая частота памяти AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] равна 3200 МГц. Разработчиками устройства предусмотрена поддержка и других частот. Минимально возможная частота равна 1866 МГц. Пропускная способность памяти соответствует высочайшим стандартам: величина этого показателя равна 25600 Мб/с. Модуль характеризуется показателем CAS-латентности 16.
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Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо запакованное и целое. Благодарю, за быструю доставку. Всё работает. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память.Ужимается по таймингам.14 CL работает стабильно.На 3600 работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычная память. ожидания, в целом оправдала. единственное, из коробки работает на частоте меньше заявленной: 2400 вместо 3200. к сожалению, решать почему и как времени нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Чипы по одной стороне, ну так и указано. Пишу , что бы просто было, что-то. А так , что? Работает и это хорошо.
Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо запакованное и целое. Благодарю, за быструю доставку. Всё работает. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память.Ужимается по таймингам.14 CL работает стабильно.На 3600 работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычная память. ожидания, в целом оправдала. единственное, из коробки работает на частоте меньше заявленной: 2400 вместо 3200. к сожалению, решать почему и как времени нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Чипы по одной стороне, ну так и указано. Пишу , что бы просто было, что-то. А так , что? Работает и это хорошо.