Описание товара Память оперативная AMD Radeon 4GB DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black (R334G1339U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 - идеальное решение для бюджетного апгрейда старого домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования нетребовательных приложений и легких игр прошлых лет. Объема 4 ГБ достаточно, чтобы оживить систему на платформе прошлого поколения, но для современных тяжелых игр или профессионального монтажа видео стоит рассматривать комплекты с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR3 - это уже не самое новое, но все еще актуальное поколение для многих существующих систем. Она использует форм-фактор DIMM, что означает ее совместимость исключительно со слотами на настольных материнских платах. Важно помнить, что DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому установка возможна только на платы, разработанные именно для этого типа памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 4 ГБ и номинальную частоту 1333 МГц. В условиях повседневной работы такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Для офисного ПК или мультимедийного центра этой производительности хватит с запасом. Однако в играх, где скорость подсистемы памяти важна, или при работе с большими архивами разница с более быстрыми модулями DDR3 (например, 1600 или 1866 МГц) может стать ощутимой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Этот модуль относится к категории массовой памяти с классическими для своей частоты таймингами, которые обеспечивают стабильную работу на заявленных характеристиках. Рабочее напряжение стандартно для DDR3. Данная планка, как правило, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, рассчитана на работу на номинальной частоте 1333 МГц, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR3. К ним относятся процессоры Intel Core i-серии 2-го, 3-го и 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующие чипсеты, а также платформы AMD на базе процессоров FX и APU серий A8, A10. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR3, а не для более новых стандартов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном черном дизайне без массивных радиаторов. Это классическое исполнение для памяти начального уровня, которая не предназначена для экстремальных нагрузок и разгона, поэтому дополнительное охлаждение ей не требуется. Низкопрофильный дизайн является большим плюсом, так как исключает любые возможные конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, обычно через один от первого. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками, а лучше - точно такие же, чтобы избежать нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая привязка к устаревающему стандарту DDR3. Этот модуль не подойдет для современных платформ на DDR4 или DDR5. Он является оптимальным выбором для недорогого увеличения оперативной памяти в старом, но еще функциональном ПК. Если ваша цель - сборка новой системы, следует сразу смотреть в сторону актуальных поколений DDR4 или DDR5. Для существующей системы на DDR3 этот модуль предлагает отличное соотношение цены и функциональности для базовых задач.