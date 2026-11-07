Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3 1333 SO-DIMM Black (R338G1339S2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для владельцев ноутбуков и компактных систем, которым требуется недорогой, но надёжный апгрейд для повышения общей отзывчивости. Он отлично подойдёт для базовых задач: работы в офисных программах, веб-сёрфинга с множеством вкладок и просмотра мультимедиа. Если вам не хватает скорости на старом ноутбуке и нужно просто добавить оперативной памяти без разгона, эта планка станет практичным решением, но для современных игр или профессиональных приложений потребуется более новая платформа.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3, которое в своё время было стандартом для множества ноутбуков и неттопов. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3. Данная память выполнена в форм-факторе SO-DIMM, что является ключевым отличием для портативных и компактных устройств, и её физически невозможно установить в стандартный слот для настольной памяти DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для системы на базе DDR3 является весьма солидным показателем и позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. Частота работы памяти равна 1333 МГц, что является одной из распространённых штатных частот для этого поколения. Такая связка обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, заметно уменьшая подтормаживания при переключении между программами по сравнению с меньшим объёмом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение этой памяти настроены на стабильную работу в штатном режиме. Для модулей DDR3, особенно ноутбучных, поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP встречается редко, и данная модель, скорее всего, предназначена для работы на заводских настройках. Это гарантирует максимальную совместимость и отсутствие необходимости тонкой настройки BIOS, что идеально для простого обновления системы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, компактными ПК и материнскими платами mini-ITX, которые используют память стандарта DDR3 и имеют слоты SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно DDR3, а не более новую DDR4, и что в ней есть свободный слот для расширения. Также стоит проверить максимальный поддерживаемый производителем ноутбука объём памяти на канал.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в строгом чёрном исполнении и, как типично для большинства ноутбучных планок SO-DIMM, не оснащён отдельным радиатором. Это обусловлено ограниченным пространством внутри корпуса ноутбука и умеренным тепловыделением памяти на штатных частотах. Такое решение делает планку максимально компактной и гарантирует её установку в любой ноутбук с соответствующим слотом, без риска конфликта с системой охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одной планкой объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить в систему вторую идентичную или максимально похожую по характеристикам планку. Рекомендуется устанавливать парные модули в соответствующие слоты, которые обычно обозначены одним цветом, для достижения максимальной отдачи от платформы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это поколение памяти: модуль DDR3 физически и электрически несовместим со слотами DDR4 или DDR5. Убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR3. Поскольку это ноутбучная память, разгон обычно невозможен из-за ограничений BIOS производителя лэптопа. При выборе ориентируйтесь на форм-фактор SO-DIMM и проверьте наличие свободного слота. Этот модуль оптимален для простого увеличения объёма ОЗУ в старой системе, но для новых сборок следует рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.