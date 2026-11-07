Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black (R338G1339U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для владельцев старых, но еще вполне работоспособных систем на базе процессоров AMD или Intel, которым требуется надежный и бюджетный апгрейд. Он закрывает базовые потребности в оперативной памяти для офисной работы, веб-серфинга с несколькими вкладками, работы с документами и запуска нетребовательных приложений. Данный объем в 8 ГБ является разумным минимумом для современных задач, но для ресурсоемких игр, профессионального монтажа видео или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или выбор более современной платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует устаревшее, но все еще распространенное поколение DDR3, что строго определяет его совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR3. Он выполнен в форм-факторе DIMM, то есть предназначен исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно знать тип памяти, поддерживаемый вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одной планки составляет 8 ГБ, что для систем на DDR3 является солидным показателем, позволяющим комфортно работать в среде Windows 10 или Linux. Номинальная частота 1333 МГц является стандартной для многих процессоров эпохи DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. Переход на такую память с более медленных модулей (например, 1066 МГц) может сделать систему чуть отзывчивее, однако в играх или профессиональных приложениях основным ограничителем будет выступать сама устаревшая архитектура платформы, а не скорость памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти, типичные для стандартных модулей DDR3, обеспечивают рабочую латентность, достаточную для ее целевого применения. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR3. Этот модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, он рассчитан на работу на номинальных заводских частотах и таймингах. Это делает его максимально простым в установке и гарантирует совместимость с самым широким кругом старых материнских плат без необходимости настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами под сокеты AM3/AM3+ от AMD и LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 от Intel, которые используют стандарт DDR3. Для стабильной работы необходимо, чтобы чипсет и процессор официально поддерживали частоту 1333 МГц. Перед покупкой крайне важно сверить спецификации вашей материнской платы на предмет максимально поддерживаемого объема на канал и рекомендуемых режимов работы памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в простом, но стильном черном дизайне и не оснащена массивными радиаторами. Для работы на штатной частоте 1333 МГц и при стандартном напряжении активное охлаждение не требуется, теплоотвода через текстолит платы и естественной конвекции в корпусе достаточно. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что является важным преимуществом при апгрейде готовых систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и общую отзывчивость системы, рекомендуется приобрести и установить вторую идентичную планку. Устанавливать их следует в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты 1 и 3 или 2 и 4. При дальнейшем расширении объема старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками по частоте, объему и таймингам для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это принадлежность к устаревшему стандарту DDR3, который не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Эта память не предназначена для разгона и работает только на заявленных параметрах. Она станет отличным, экономичным решением для оживления старого компьютера, добавления оперативки в офисный ПК или сборки бюджетной системы из б/у комплектующих. Если же вы планируете сборку нового компьютера, вам необходима память стандарта DDR4 или DDR5.