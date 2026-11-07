Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black (R338G1339U2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев компьютеров на устаревшей, но все еще популярной платформе DDR3, которым необходим недорогой и надежный апгрейд. Он станет отличным решением для обновления старого офисного или домашнего ПК, позволив комфортно работать с документами, запускать нетребовательные приложения и открывать множество вкладок в браузере без заметных подтормаживаний. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа этой памяти уже может не хватить, но она отлично справляется с ролью бюджетной замены вышедшей из строя планки или дешёвого способа увеличить общий объём ОЗУ в системе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что является ключевым фактором совместимости. Это поколение использовалось в платформах на процессорах Intel Core i серий 1xxx-4xxx и AMD FX, а также во многих более старых системах. Форм-фактор DIMM говорит о том, что планка предназначена исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR4 или DDR5, поэтому проверка поколения материнской платы — первый и обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем, часто достаточным для комфортной работы системы в целом. Частота работы равна 1333 МГц, что соответствует стандартной для многих массовых комплектов DDR3 скорости. В реальных сценариях эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, но не даст значимого прироста в производительности по сравнению с другими модулями того же поколения. Главная ценность здесь — именно объём в 8 ГБ на одну планку, который позволяет набрать достаточный суммарный объём ОЗУ, используя меньше слотов на материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В и, судя по названию серии Value, использует базовые тайминги, обеспечивающие стабильность. Специализированных профилей автоматического разгона, вроде XMP для современных стандартов, у этой памяти, скорее всего, нет — она предназначена для работы на заявленной частоте 1333 МГц по умолчанию при условии поддержки со стороны материнской платы и процессора. Это упрощает установку и настройку, делая память максимально дружелюбной для начинающих пользователей, не желающих погружаться в тонкости настроек BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для стандарта DDR3. Она подойдет для систем на базе процессоров Intel Core второго, третьего и четвертого поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell), а также для платформ AMD AM3/AM3+ с процессорами FX и Phenom II. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 8 ГБ каждый, так как некоторые старые модели и чипсеты могут иметь ограничения по максимальному объёму на канал или распознавать только планки меньшей ёмкости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в строгом черном дизайне и, судя по названию серии Value, не оснащен массивными радиаторами. Для памяти стандарта DDR3, работающей на частоте 1333 МГц и стандартном напряжении, активное охлаждение не является критически необходимым, так как тепловыделение невелико. Отсутствие высокого радиатора является преимуществом при установке в компактные корпуса или при использовании крупных процессорных кулеров башенного типа, так как исключает риск механического конфликта и обеспечивает беспроблемный монтаж.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (желательно из одного комплекта) модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для расширения объёма существующей системы, старайтесь подобрать модуль с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, объём) к уже установленным, чтобы минимизировать риск возникновения нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR5, так как установка неподходящего модуля физически невозможна. Для достижения максимальной производительности в системах с поддержкой двухканального режима рекомендуется покупать сразу два одинаковых модуля. Данная память — оптимальный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК, где важна надежность и объём, а не высокая частота. Для сборки новой системы однозначно стоит рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.