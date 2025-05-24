Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)
Конструкция щетки позволяет убирать вдоль плинтусов цоколей, не оставляя узкой полоски пыли, как это часто бывает привычных моделей пылесосов. Даже самые труднодоступные места не останутся без внимания. Мощное всасывание эффективная влажная уборка вместе легкостью расправляются липкими пятнами, копотью въевшейся грязью. Усовершенствованная система циркуляции обеспечивает одновременную комбинированную уборку тщательные сухая влажная уборка за один проход. Dreame H12 автоматически распознает степень загрязнения реагирует соответствующим образом, обеспечивая оптимальные расход энергии аккумулятора эффективность уборки. Функция самоочистки гарантирует, что вы моете пол только чистой щеткой. Пылесос очищает напольную насадку прямо во время уборки благодаря встроенному скребку для щетки. Поставьте пылесос на док-станцию нажмите соответствующую кнопку, чтобы тщательно промыть валик.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка, буквально за два дня, что удивительно. Пришел в целостности. Быстро собрали, прочитали инструкцию и сразу пошли наводить порядок. И мы в восторге! Сменили очень много пылесосов в своей жизни и этот определено самый лучший. Едет сам, в начале немного непривычно от этого, но быстро привыкаешь. Полы моет на ура, собирает и крупный и мелкий мусор. Расход воды небольшой, зарядки хватает с головой (у нас двушка 55 квадратов). Из небольших минусов - довольно шумный при уборке и на самоочистке, но это для нас не критично.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Одно слово,восторг!!!!Это то что я и хотела,настоящий помощник!С маленьким ребенком на руках, с этим пылесососом я помыла помыла без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
только распаковал и собрал, ещё не пользовался... хочу добавить к отзыву, помощнику выбрал русский язык, опробовал в деле, отличная вещь, моет полы, сам просится на самоочистку, не пожалел ни разу. Думаю купить ещё один в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит очень хорошо,функцию мойки пока не пробывали,на вид все качественно.
Достоинства:
Комментарий:
если ковров с длинным ворсом нет, то больше для уборки ничего и не надо, убирает хорошо, мощность норм. К продавцу правда претензии есть, не доложили дополнительный валик и на связь не выходят... огорчает конечно.
Достоинства:
Комментарий:
Этот пылесос - самый лучший гаджет. Всегда дома чисто, причём очень быстро. долго выбирала, так как до этого был другой фирмы и быстро сломался, заржавел моторчик, так как в щётку попадала вода. Остановилась на этой фирме, так как есть запасные части. надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моющий пылесос, не хватает запасной насадки чтобы пока одна сушилась, вторая стояла в пылесосе. Но покупкой довольна, соотношение цена/качество!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, всю квартиру (ок. 70 м^2) можно убрать за 10 минут. Удобство невероятное, честно. Из претензий только то, что отсутствует запасной ролик, указанный в комплектации в карточке товара. В самой поставляемой коробке, именно в комплектации, он не числится.
Достоинства:
Комментарий:
Один раз только попробовала убраться после покупки , пока все понравилось , дальше будет видно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, за 5 минут пол в комнате убрал. и не надо бегать со шваброй. воды чистой налил, потом грязную слил. Супер
Достоинства:
Комментарий:
купили в подарок, пока не распаковали, надеюсь как и первый будет работать на отлично
Достоинства:
Комментарий:
шикарная вещь, нк знаю как мы без него раньше жили, теперь уборка жто удовольствие, деремся с мужем кто будет пылесосить
Достоинства:
Комментарий:
Мощность высокая, убирает хорошо, каких то разводов не оставляет за собой. Пылесосом довольны. Тут указано, что в комплекте должен быть запасной валик, а в инструкции по эксплуатации в комплекте его не указано, по факту его и не оказалось - это минус. Ещё, пылесос довольно тяжёлый
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, ни разу не пожалела, что взяли эту модель. Очень нравится функция самоочистки после уборки, а также нравится то, что его можно разобрать чтобы почистить от волос и пыли. Даже после с виду чистых полов грязная вода реально грязная)) Конечно расстраивает то, что вдоль плинтуса и в углах он не пролезает, приходится вручную протирать, но это все равно быстрее чем сначала пылесосить квартиру, а потом мыть полы, ползать с ведром и тд Думали сначала брать позже еще робот пылесос, но сейчас пока понимаю, что он не нужен. На квартиру 43кв.м с лихвой хватает заряда. Один раз, когда тщательно мыла пол (проходилась по несколько раз в одном месте), пришлось доливать воды. Если делать поддерживающую уборку каждый/через день, то в принципе и одной заливки хватает. Если учитывать, что для самоочистки в баке должна быть в баке вода, все равно остается В общем эмоции от покупки крайне положительные!
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно тяжелый,как и написано. Все детали целые, все на месте. Отлично пылесосит и моет. Разобралась за несколько минут, выбрала русский язык. Батарея садится на глазах, на обещанные 25 минут хватает. 2 дня подряд убирала, мусора в баке пипец. Из минусов валик сложно достается( может пока новый). Второе- пару см от плинтуса не захватывает мусор. Ну и под диван далеко не залезешь колба не позволяет. Дальше посмотрим, как себя покажет помощник!
Достоинства:
Комментарий:
товар получил, в подарок купили, пока не открывали, надеюсь не огорчимся, позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Купили на новоселье, полы моет хорошо, загрязнения от строительной пыли убирает на ура, заряда хватает на квартиру в 70 м2 при поверхностной уборке. При сильном загрязнении нужно перезаряжать - после строительных работ например, при повседневной уборке думаю заряда хватит за глаза
Достоинства:
Комментарий:
пылесос пришёл в срок. отлично справляется со своей задачей. заряда хватает на уборку 3х комн. квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
По первым впечатлениям - просто бомба. Кафель и ламинат отмывает отлично, с визуально чистого кафеля полный бак практически чёрной воды и при этом ползать на коленях не надо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная «швабра с моточиком» :)
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее Работает хорошо все интуитивно можно настроить
Достоинства:
Комментарий:
Это первый наш моющий пылесос , пылесос отличный , моет полы без разводов , удобно на каждый день , в режиме в котором моет полы пылесос сам едет ( надо привыкать к этому ) я бы купила бы еще один такой пылесос
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка, буквально за два дня, что удивительно. Пришел в целостности. Быстро собрали, прочитали инструкцию и сразу пошли наводить порядок. И мы в восторге! Сменили очень много пылесосов в своей жизни и этот определено самый лучший. Едет сам, в начале немного непривычно от этого, но быстро привыкаешь. Полы моет на ура, собирает и крупный и мелкий мусор. Расход воды небольшой, зарядки хватает с головой (у нас двушка 55 квадратов). Из небольших минусов - довольно шумный при уборке и на самоочистке, но это для нас не критично.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Одно слово,восторг!!!!Это то что я и хотела,настоящий помощник!С маленьким ребенком на руках, с этим пылесососом я помыла помыла без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
только распаковал и собрал, ещё не пользовался... хочу добавить к отзыву, помощнику выбрал русский язык, опробовал в деле, отличная вещь, моет полы, сам просится на самоочистку, не пожалел ни разу. Думаю купить ещё один в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит очень хорошо,функцию мойки пока не пробывали,на вид все качественно.
Достоинства:
Комментарий:
если ковров с длинным ворсом нет, то больше для уборки ничего и не надо, убирает хорошо, мощность норм. К продавцу правда претензии есть, не доложили дополнительный валик и на связь не выходят... огорчает конечно.
Достоинства:
Комментарий:
Этот пылесос - самый лучший гаджет. Всегда дома чисто, причём очень быстро. долго выбирала, так как до этого был другой фирмы и быстро сломался, заржавел моторчик, так как в щётку попадала вода. Остановилась на этой фирме, так как есть запасные части. надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моющий пылесос, не хватает запасной насадки чтобы пока одна сушилась, вторая стояла в пылесосе. Но покупкой довольна, соотношение цена/качество!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный, всю квартиру (ок. 70 м^2) можно убрать за 10 минут. Удобство невероятное, честно. Из претензий только то, что отсутствует запасной ролик, указанный в комплектации в карточке товара. В самой поставляемой коробке, именно в комплектации, он не числится.
Достоинства:
Комментарий:
Один раз только попробовала убраться после покупки , пока все понравилось , дальше будет видно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, за 5 минут пол в комнате убрал. и не надо бегать со шваброй. воды чистой налил, потом грязную слил. Супер
Достоинства:
Комментарий:
купили в подарок, пока не распаковали, надеюсь как и первый будет работать на отлично
Достоинства:
Комментарий:
шикарная вещь, нк знаю как мы без него раньше жили, теперь уборка жто удовольствие, деремся с мужем кто будет пылесосить
Достоинства:
Комментарий:
Мощность высокая, убирает хорошо, каких то разводов не оставляет за собой. Пылесосом довольны. Тут указано, что в комплекте должен быть запасной валик, а в инструкции по эксплуатации в комплекте его не указано, по факту его и не оказалось - это минус. Ещё, пылесос довольно тяжёлый
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, ни разу не пожалела, что взяли эту модель. Очень нравится функция самоочистки после уборки, а также нравится то, что его можно разобрать чтобы почистить от волос и пыли. Даже после с виду чистых полов грязная вода реально грязная)) Конечно расстраивает то, что вдоль плинтуса и в углах он не пролезает, приходится вручную протирать, но это все равно быстрее чем сначала пылесосить квартиру, а потом мыть полы, ползать с ведром и тд Думали сначала брать позже еще робот пылесос, но сейчас пока понимаю, что он не нужен. На квартиру 43кв.м с лихвой хватает заряда. Один раз, когда тщательно мыла пол (проходилась по несколько раз в одном месте), пришлось доливать воды. Если делать поддерживающую уборку каждый/через день, то в принципе и одной заливки хватает. Если учитывать, что для самоочистки в баке должна быть в баке вода, все равно остается В общем эмоции от покупки крайне положительные!
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно тяжелый,как и написано. Все детали целые, все на месте. Отлично пылесосит и моет. Разобралась за несколько минут, выбрала русский язык. Батарея садится на глазах, на обещанные 25 минут хватает. 2 дня подряд убирала, мусора в баке пипец. Из минусов валик сложно достается( может пока новый). Второе- пару см от плинтуса не захватывает мусор. Ну и под диван далеко не залезешь колба не позволяет. Дальше посмотрим, как себя покажет помощник!
Достоинства:
Комментарий:
товар получил, в подарок купили, пока не открывали, надеюсь не огорчимся, позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Купили на новоселье, полы моет хорошо, загрязнения от строительной пыли убирает на ура, заряда хватает на квартиру в 70 м2 при поверхностной уборке. При сильном загрязнении нужно перезаряжать - после строительных работ например, при повседневной уборке думаю заряда хватит за глаза
Достоинства:
Комментарий:
пылесос пришёл в срок. отлично справляется со своей задачей. заряда хватает на уборку 3х комн. квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
По первым впечатлениям - просто бомба. Кафель и ламинат отмывает отлично, с визуально чистого кафеля полный бак практически чёрной воды и при этом ползать на коленях не надо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная «швабра с моточиком» :)
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее Работает хорошо все интуитивно можно настроить
Достоинства:
Комментарий:
Это первый наш моющий пылесос , пылесос отличный , моет полы без разводов , удобно на каждый день , в режиме в котором моет полы пылесос сам едет ( надо привыкать к этому ) я бы купила бы еще один такой пылесос