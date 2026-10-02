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SSD Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk)

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Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 1
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 2
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 3
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 4
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 5
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 6
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 7
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 8
Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 2
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 3
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 4
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 5
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 6
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 7
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 8
  • Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634117
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk)

512 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G] с присоединением к интерфейсу SATA III соответствует форм-фактору 2.5” и может быть установлен как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND накопитель показывает высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 480 МБайт/сек) данных. Такие возможности устройства долговременной памяти емкостью 512 ГБ делают его подходящим для производительной и быстрой сборки. SSD позволит уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Низкое потребление энергии твердотельного накопителя Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G], составляющее порядка 1.65 Вт, является наиболее зримым преимуществом при установке в ноутбук. Этот компонент способствует повышению автономности ноутбука, который сможет работать от АКБ дольше. Благодаря поддерживаемой накопителем команде TRIM периодически происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Описание
512 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G] с присоединением к интерфейсу SATA III соответствует форм-фактору 2.5” и может быть установлен как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND накопитель показывает высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 480 МБайт/сек) данных. Такие возможности устройства долговременной памяти емкостью 512 ГБ делают его подходящим для производительной и быстрой сборки. SSD позволит уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Низкое потребление энергии твердотельного накопителя Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G], составляющее порядка 1.65 Вт, является наиболее зримым преимуществом при установке в ноутбук. Этот компонент способствует повышению автономности ноутбука, который сможет работать от АКБ дольше. Благодаря поддерживаемой накопителем команде TRIM периодически происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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