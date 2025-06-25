Описание товара Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)

Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 x2

Производительность до 2000 МБ/с

Очень портативный, легкий и компактный форм-фактор

Поддержка игровых консолей нового поколения

Поддержка различных операционных систем



Ускоряйтесь вместе с USB 3.2 Gen2 x2

SE880 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2 x2, способный достигать скорости передачи данных в 20 Гбит/с. Это значение в два раза выше, чем у USB 3.2 Gen 2x1, и в 4 раза выше, чем у USB 3.2 Gen 1x1.

*Для оптимальной производительности главное устройство должно поддерживать интерфейс USB 3.2 Gen 2 и драйверы UASP. Фактические значения производительности зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.



Высокая скорость до 2000 МБ/с

SE880 способен достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в 20 раз выше скорости обычных жестких дисков, не превышающей 100 МБ/с. Это дает возможность выполнять трудоемкие задания прямо на SE880, будь то аудио/видео монтаж или другие задания.

*Результат внутренних испытаний на основе сравнения с внешними жесткими дисками ADATA. ПК, которые использовались в ходе испытаний, поддерживают USB 3.2 Gen 2 и оснащены драйвером UASP. Фактические значения скорости зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.



Создан для мобильности

Компактный и легкий SE880 легко помещается на ладони или в сумочке, обеспечивая непревзойденное удобство переноски.



Ваша игротека

SE880 поддерживает многие новейшие игровые консоли, идеально подходит для хранения всех ваших игр и не занимает много физического пространства.

*Перед подключением к игровой консоли может потребоваться переформатирование.



Расширение памяти iPhone 15

SE880 имеет разъем type-C для подключения смартфонов серии iPhone 15, поэтому ограничения по емкости вам больше не страшны. Подключение обеспечит вам мгновенное сохранение, быстрое резервное копирование и передачу файлов независимо от местоположения и ограничений сети.



Совместимость и простота использования

Вам не придется переживать о совместимости, независимо от используемой операционной системы: Android, macOS, Windows и т.д. Просто подключите устройство через порт Type-C и вперед!

*Программно-аппаратное обеспечение мобильных устройств должно быть совместимо с внешними твердотельными накопителями для использования функций резервирования и передачи данных OTG.