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Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold

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Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 1
Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 2
Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 3
Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 4
Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632821
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold

Компактный и удобный телефон BQ 2455 Boom Quattro сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4 дюйм., удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и емким аккумулятором на 2700 мАч. Кроме того, телефон имеет 4 слота для SIM-карт, а также функцию FM-приемника.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Компактный и удобный телефон BQ 2455 Boom Quattro сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4 дюйм., удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и емким аккумулятором на 2700 мАч. Кроме того, телефон имеет 4 слота для SIM-карт, а также функцию FM-приемника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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