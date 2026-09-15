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Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 10
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 11
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 12
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 13
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 14
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 15
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 16
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 17
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now (Taylors Version)
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 10
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 11
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 12
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 13
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 14
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 15
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  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 17
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 18
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 19
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 20
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 21
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 22
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632800
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Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic Records, Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now (Taylors Version)
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка

Speak Now Speak Now (Taylors Version) - расширенное переиздание третьего студийного альбома американской певицы Тейлор Свифт Speak Now. В него вошли перезаписанные версии 16 песен из делюкс-издания Speak Now и шесть ранее не издававшихся архивных композиций From the Vault. В работе над треками приняли участие Аарон Десснер и Джек Антонофф. В качестве приглашённых вокалистов выступили американские музыканты, рок-группа Fall Out Boy и певица Хейли Уильямс из Paramore. Альбом Speak Now (Taylor’s Version) побил мировой рекорд Spotify по количеству потоков за один день, а все 22 композиции дебютировали в чарте Billboard Hot 100. В оформлении альбома использовались не публиковавшиеся ранее фотографии и рисунки. Релиз представлен на тройном цветном малиновом виниле. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic Records, Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now (Taylors Version)
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Speak Now Speak Now (Taylors Version) - расширенное переиздание третьего студийного альбома американской певицы Тейлор Свифт Speak Now. В него вошли перезаписанные версии 16 песен из делюкс-издания Speak Now и шесть ранее не издававшихся архивных композиций From the Vault. В работе над треками приняли участие Аарон Десснер и Джек Антонофф. В качестве приглашённых вокалистов выступили американские музыканты, рок-группа Fall Out Boy и певица Хейли Уильямс из Paramore. Альбом Speak Now (Taylor’s Version) побил мировой рекорд Spotify по количеству потоков за один день, а все 22 композиции дебютировали в чарте Billboard Hot 100. В оформлении альбома использовались не публиковавшиеся ранее фотографии и рисунки. Релиз представлен на тройном цветном малиновом виниле. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка – стоимость товара 6750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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