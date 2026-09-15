Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка
Speak Now Speak Now (Taylors Version) - расширенное переиздание третьего студийного альбома американской певицы Тейлор Свифт Speak Now. В него вошли перезаписанные версии 16 песен из делюкс-издания Speak Now и шесть ранее не издававшихся архивных композиций From the Vault. В работе над треками приняли участие Аарон Десснер и Джек Антонофф. В качестве приглашённых вокалистов выступили американские музыканты, рок-группа Fall Out Boy и певица Хейли Уильямс из Paramore. Альбом Speak Now (Taylor’s Version) побил мировой рекорд Spotify по количеству потоков за один день, а все 22 композиции дебютировали в чарте Billboard Hot 100. В оформлении альбома использовались не публиковавшиеся ранее фотографии и рисунки. Релиз представлен на тройном цветном малиновом виниле. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRoger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (019802908...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитFlorence And The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful (060...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRon Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Origina...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитUnderworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) вини...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (008122780...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитThe Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитJack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитDream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) винилов...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438034) виниловая пластинка