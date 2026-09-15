Portugal. The Man - Chris Black Changed (0075678623240) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 632771
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Portugal. The Man - Chris Black Changed (0075678623240) виниловая пластинка
Black Changed My Life — первый полноформатный альбом Portugal. The Man с момента выпуска платинового альбома Woodstock в 2017-м. Альбом посвящен покойному другу и почетному участнику группы Крису Блэку. Группа объединилась с соавторами Полом Уильямсом (Джон Леннон, Дэвид Боуи, Мак Миллер), Шоном Леоном, Асой Такконе, Black Thought, Unknown Mortal Orchestra, Джеффом Баскером (Бейонсе, Гарри Стайлз, SZA, Марк Ронсон) и Натальей Лафуркаде создания этого альбома.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Black Changed My Life — первый полноформатный альбом Portugal. The Man с момента выпуска платинового альбома Woodstock в 2017-м. Альбом посвящен покойному другу и почетному участнику группы Крису Блэку. Группа объединилась с соавторами Полом Уильямсом (Джон Леннон, Дэвид Боуи, Мак Миллер), Шоном Леоном, Асой Такконе, Black Thought, Unknown Mortal Orchestra, Джеффом Баскером (Бейонсе, Гарри Стайлз, SZA, Марк Ронсон) и Натальей Лафуркаде создания этого альбома.
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Portugal. The Man - Chris Black Changed (0075678623240) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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