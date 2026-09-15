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Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка

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Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 1
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 2
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 3
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 4
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 5
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Right Touch
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Right Touch
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом американского пианиста и аранжировщика Дюка Пирсона с выступлениями, записанными в 1967 году и выпущенными на лейбле Blue Note в 1968 году.

Отзывы о товаре Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Right Touch
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Десятый студийный альбом американского пианиста и аранжировщика Дюка Пирсона с выступлениями, записанными в 1967 году и выпущенными на лейбле Blue Note в 1968 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Pearson - The Right Touch (Analogue, Tone Poet) (0602438798377) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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