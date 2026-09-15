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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка

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OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 3
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563148136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563148136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563148136) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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