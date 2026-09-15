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Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка

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Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rajah
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rajah
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Ли Моргана. Альбом был записан в 1966 году с участием следующих музыкантов: Хэнк Мобли (саксофон), Сидар Уолтон (пианино), Пол Чемберс (бас) и Билли Хиггинс (ударные). Релиз представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Tone Poet Series.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rajah
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Ли Моргана. Альбом был записан в 1966 году с участием следующих музыкантов: Хэнк Мобли (саксофон), Сидар Уолтон (пианино), Пол Чемберс (бас) и Билли Хиггинс (ударные). Релиз представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Tone Poet Series.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - The Rajah (Analogue, Tone Poet) (0602508934520) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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