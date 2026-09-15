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Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка

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Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 1
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 2
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 3
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 4
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 5
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 6
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 7
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 8
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 9
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 10
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 11
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 12
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Northern Forces Over Wacken
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 1
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 2
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 3
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 4
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 5
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 6
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 7
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 8
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 9
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 10
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 11
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 12
  • Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Northern Forces Over Wacken
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Xibir, Born Treacherous, Gateways, Dimmu Borgir (Orchestra only), Dimmu Borgir, Chess With The Abyss, Ritualist, A Jewel Traced Through Coal, Eradication Instincts Defined, Vredesbyrd, Progenies Of The Great Apocalypse, The Serpentine Offering, Fear And Wonder, Kings Of The Carnival Creation, Puritania, Mourning Palace, Perfection Or Vanity

Отзывы о товаре Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Northern Forces Over Wacken
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Xibir, Born Treacherous, Gateways, Dimmu Borgir (Orchestra only), Dimmu Borgir, Chess With The Abyss, Ritualist, A Jewel Traced Through Coal, Eradication Instincts Defined, Vredesbyrd, Progenies Of The Great Apocalypse, The Serpentine Offering, Fear And Wonder, Kings Of The Carnival Creation, Puritania, Mourning Palace, Perfection Or Vanity
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dimmu Borgir - Northern Forces Over Wacken (4065629601614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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