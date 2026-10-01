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Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 5
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 6
Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 5
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 6
  • Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632702
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного в 1965 году. Альбом был записан в 1964 году с участием следующих музыкантов: Дональд Бёрд (труба), Кенни Дрю (пианино), Нильс-Хеннинг Орстед (бас) и Арт Тейлор (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - One Flight Up (Analogue, Tone Poet) (0602435148076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного в 1965 году. Альбом был записан в 1964 году с участием следующих музыкантов: Дональд Бёрд (труба), Кенни Дрю (пианино), Нильс-Хеннинг Орстед (бас) и Арт Тейлор (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.
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