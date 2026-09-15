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Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 5
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 6
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 7
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 8
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Clubhouse
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 5
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 6
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 7
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 8
  • Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note (USA)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Clubhouse
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного а 1965 году. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note (USA)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Clubhouse
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного а 1965 году. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Clubhouse (Analogue, Tone Poet) (0602577187766) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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