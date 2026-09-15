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Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка

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Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin’ With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072474956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin’ With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: It Never Entered My Mind, Four, In Your Own Sweet Way, The Theme (Take # 1), Trane’s Blues, Ahmad’s blues, Half Nelson, The Theme (Take # 2)

Отзывы о товаре Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072474956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Workin’ With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: It Never Entered My Mind, Four, In Your Own Sweet Way, The Theme (Take # 1), Trane’s Blues, Ahmad’s blues, Half Nelson, The Theme (Take # 2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Workin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072474956) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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