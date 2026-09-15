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Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка

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Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 1
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 2
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 3
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 4
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 5
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 6
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Queens Of The Circulating Library
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 1
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 2
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 3
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 4
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 5
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 6
  • Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0011586674592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Queens Of The Circulating Library
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Queens Of The Circulating Library, B Queens Of The Circulating Library
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Queens Of The Circulating Library, B Queens Of The Circulating Library



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0011586674592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Queens Of The Circulating Library
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Queens Of The Circulating Library, B Queens Of The Circulating Library
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Queens Of The Circulating Library, B Queens Of The Circulating Library


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coil - Queens Of The Circulating Library (coloured) (0011586674592) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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