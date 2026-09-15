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Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка

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Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 1
Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 2
Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cadaver
Альбом (сингл)
The Age Of The Offended
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 1
  • Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 2
  • Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629699215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cadaver
Альбом (сингл)
The Age Of The Offended
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка

42-минутный дэт-метал альбом, где Cadaver остаются в своей естественной среде обитания - дэт-метал, но при этом погружаются в более гитарную психоделическую атмосферу, благодаря гитаристу TNT Ронни Ле Текро, который придает группе новое звучание. На The Age Of The Offended также возвращается оригинальный басист Cadaver Эйлерт Солстад на контрабасе, а Дирк Вербеурен отрывается на барабанах, а член-основатель группы Андерс Одден риффует впереди и заставляет нас кричать во все горло.

Отзывы о товаре Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629699215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cadaver
Альбом (сингл)
The Age Of The Offended
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
42-минутный дэт-метал альбом, где Cadaver остаются в своей естественной среде обитания - дэт-метал, но при этом погружаются в более гитарную психоделическую атмосферу, благодаря гитаристу TNT Ронни Ле Текро, который придает группе новое звучание. На The Age Of The Offended также возвращается оригинальный басист Cadaver Эйлерт Солстад на контрабасе, а Дирк Вербеурен отрывается на барабанах, а член-основатель группы Андерс Одден риффует впереди и заставляет нас кричать во все горло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cadaver - The Age Of The Offended (coloured) (4065629699215) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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